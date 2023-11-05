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У мужчины в аэропорту Гамбурга может быть взрывчатка

Полиция Гамбурга допустила наличие взрывчатки у взявшего в заложники мужчины

У вооруженного мужчины, ворвавшемся в аэропорт Гамбурга и взявшего свою дочь в заложники, при себе может иметься боевое оружие и взрывные устройства. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на городскую полицию.

«При нем боевое огнестрельное оружие и, вероятно, взрывные устройства неустановленного типа», — поделились соображениями гамбургские правоохранители.

Согласно информации полиции, группа переговорщиков в настоящее время продолжает поддерживать контакт с подозреваемым.

«Наш главный приоритет — защита ребенка», — отметили стражи порядка.

В публикации уточняется, что физически ребенок чувствует себя хорошо на данный момент.

Незадолго до этого вооруженного мужчины, прорвавшегося на летное поле, аэропорт Гамбурга полностью прекратил авиасообщение. Позднее стало известно, что вооруженный мужчина, который прорвался на автомобиле на территорию аэропорта Гамбурга, удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка. Он требует купить ему и дочери билеты в Турцию.

Ранее в аэропорту Гамбурга отменили более сотни рейсов из-за вооруженного мужчины.

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