В Североуральске кочегара придавило бревном в котельной

Прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту несчастного случая, произошедшего на территории одной из котельных в Североуральске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел утром 5 ноября, кочегар компании ООО «СибирьЭкоСтрой» пилил бревна, используемые для отопления котельной. В какой-то момент одно из них рухнуло на мужчину.

Медики не смогли спасти кочегара, по факту несчастного случая проводится проверка прокуратуры, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее голого мужчину, застрявшего в дымоходе гаража, пришлось вызволять спасателям.