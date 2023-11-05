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В Североуральске кочегара придавило бревном в котельной

В Североуральске на кочегара рухнуло бревно во время растопки котельной

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РИА «Новости»

Прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту несчастного случая, произошедшего на территории одной из котельных в Североуральске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел утром 5 ноября, кочегар компании ООО «СибирьЭкоСтрой» пилил бревна, используемые для отопления котельной. В какой-то момент одно из них рухнуло на мужчину.

Медики не смогли спасти кочегара, по факту несчастного случая проводится проверка прокуратуры, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее голого мужчину, застрявшего в дымоходе гаража, пришлось вызволять спасателям.

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