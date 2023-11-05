Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bild раскрыла личность мужчины, с оружием прорвавшегося в аэропорт Гамбурга

Bild: прорвавшийся в аэропорт вооруженный мужчина — турок из Нижней Саксонии

close
100%
Depositphotos

Прорвавшийся в аэропорт вооруженный мужчина, который взял в заложники своего четырехлетнего сына — вероятно, этнический турок из Нижней Саксонии. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, до того, как произошло ЧП, супруга мужчины позвонила в полицию и заявила, что он украл из дома ребенка и поехал с ним в аэропорт. Известно, что мужчине около 35 лет.

В данный момент он забаррикадировался в автомобиле вместе с ребенком. Машина находится на взлетно-посадочной полосе аэропорта. До этого нарушитель несколько раз выстрелил из пистолета и кинул в разные стороны две бутылки с зажигательной смесью.

С мужчиной ведет общение полиция — по данным издания, разговор идет на турецком языке.

До этого была названа причина захвата заложника и вооруженного прорыва в аэропорт Гамбурга.

Ранее стало известно, чем закончился погром в аэропорту Махачкалы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий