Bild раскрыла личность мужчины, с оружием прорвавшегося в аэропорт Гамбурга

Прорвавшийся в аэропорт вооруженный мужчина, который взял в заложники своего четырехлетнего сына — вероятно, этнический турок из Нижней Саксонии. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, до того, как произошло ЧП, супруга мужчины позвонила в полицию и заявила, что он украл из дома ребенка и поехал с ним в аэропорт. Известно, что мужчине около 35 лет.

В данный момент он забаррикадировался в автомобиле вместе с ребенком. Машина находится на взлетно-посадочной полосе аэропорта. До этого нарушитель несколько раз выстрелил из пистолета и кинул в разные стороны две бутылки с зажигательной смесью.

С мужчиной ведет общение полиция — по данным издания, разговор идет на турецком языке.

До этого была названа причина захвата заложника и вооруженного прорыва в аэропорт Гамбурга.

Ранее стало известно, чем закончился погром в аэропорту Махачкалы.