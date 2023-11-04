Вика Цыганова сообщила об окончании обысков в ее доме

Певица Виктория Цыганова сообщила о завершении обысков в ее доме. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Все закончилось. Искали улики», — заявила артистка.

Чуть позже Цыганова сделала новый пост в своем Telegram-канале.

«Расходимся. Улики изъяли. Туфли и нейросеть. Читайте русскую классику. Александра Пушкина», — написала исполнительница.

4 ноября муж певицы Вадим Цыганов сообщил, что к ним с Викторией домой якобы пришли с обысками. По словам мужчины, обыски решили провести, потому что «настучала Собчак».

26 октября на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан в РФ СМИ-иноагентом) вышло интервью с Цыгановыми. В начале беседы журналист поблагодарил интервьюируемых за то, что они стали одними из первых за год, кто согласился побеседовать с Дудем, имея при этом отличные от интервьюера политические взгляды.

28 октября Цыганова в своем Telegram-канале опубликовала видеозаписи интервью и призвала подписчиков не смотреть его, так как его создала нейросеть. Вадим Цыганов объяснил это заявление тем, что звездная супруга пыталась избежать дурных вопросов.

Ранее Вика Цыганова назвала Газманова «нечистью» из-за лицемерной позиции насчет СВО.