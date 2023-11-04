Политолог предрек завершение эры безнаказанного черного пиара

Авторы анонимных Тelegram-каналов, распространяющих заказной негатив, смелы ровно до тех пор, пока в их дверь не постучат правоохранители. Такое мнение, комментируя ситуацию вокруг извинения администрации канала «Временное правительство» перед директором по поручениям госкорпорации «Ростех» Василием Бровко и его супругой Тиной Канделаки, высказал политолог Алексей Мухин.

«По опыту знаю, а «Временное правительство» подтверждает, что практически вся «инсайдерская» информация — выдумка и манипуляция, подающаяся с таинственным видом. Объектом информационной атаки выбирают известных уважаемых людей, многие из которых без преувеличения являются государственными деятелями. Тренды понятны — чем выше и важнее должность, тем «круче» негатив», — написал Мухин в своем Теlegram-канале.

Автор поста отметил, что в интернете нет ничего анонимного, поэтому «любой продавец негатива должен знать — за ним придут обязательно».

Политолог подчеркнул, что организаторам информационных атак может грозить административная и даже уголовная ответственность.

Ранее администраторы Тelegram-канала «Временное правительство» опубликовали пост, в котором признались, что брали деньги за молчание и выдумывали инсайды. Админы отдельно извинились перед директором по поручениям госкорпорации «Ростех» Василием Бровко и его супругой Тиной Канделаки, а также попросили прощения у ряда политиков и бизнесменов за распространение клеветы и недостоверной информации, порочащей честь и достоинство.

«Дорогие подписчики! Увы, но наша попытка доказать всем, что мы белые и пушистые рыцари пера, которых преследуют демоны «Ростеха», провалилась», — говорится в сообщении «Временного правительства».

Администраторы канала признались, что «не делали деньги из воздуха», а брали их за молчание и за негативные посты, «в которых каждый инсайд — это выдумка, придуманная фантазия, и не более». «Ну а что — еда сама себя не купит, машина сама себя не заправит. Раньше это казалось забавным, но сейчас это выглядит совсем иначе», — пояснили авторы.

Разоблачивших их сотрудников МВД они назвали профессионалами.

«Мы писали вам, что неприкасаемых нет. Это правда. Мы поняли это на собственной шкуре. Есть люди, которые доводят дела до конца и это тоже правда. Игры в анонимов закончились, отплеваться из-за рубежа не получится. Закончить как реальное Временное правительство мы не хотим», — подытожили авторы поста.