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Две россиянки провалились в русло Дона

В Ростовской области две девушки провалились в русло Дона

В Ростовской области две девушки провалились в русло Дона во время ночной прогулки. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел во время прогулки двух подруг по набережной. Одна из девушек оступилась и упала в реку, а вторая прыгнула за ней следом, чтобы помочь.

Вместе девушкам удалось забраться на бетонные откосы, но выбраться оттуда не представлялось возможным. Над ними были еще три метра стены и запертая металлическая калитка.

На помощь россиянкам приехали спасатели, которые спилили калитку и сетку, чтобы открыть проход вверх по лестнице и вытащить девушек. Одна из них получила тяжелые повреждения, в том числе травму спины. Сотрудники экстренных служб подняли ее наверх на носилках.

Ранее в Москве девушка упала с Крымского моста.

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