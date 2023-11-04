Мизулина рассказала, что россияне получили прививку от фейков

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что россияне в 2022 году получили «прививку» от фейков, столкнувшись с огромным потоком такой информации после начала специальной военной операции. Ее слова приводит ТАСС.

«В прошлом году, когда началась специальная военная операция, мы получили очень серьезную «прививку» от фейков, когда и всю Россию, и весь мир завалили такой информацией», — заявила она.

По ее словам, в какой-то момент россияне «стали очень скептично относиться ко всему, что видят в интернете».

До этого руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что задержанный блогер-миллионник Аяз Шабутдинов, который подозревается в мошенничестве, является самым крупным инфомошенником в Российской Федерации. По словам Мизулиной, весной 2023 года сотрудники Лиги безопасного интернета написали на Шабутдинова заявление в МВД России.

Ранее SHAMAN исполнил гимн России с Екатериной Мизулиной.