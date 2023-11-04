Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа возможная причина убийства судебного пристава в Рязани

СК: убийство судебного пристава Калужского совершено на почве личной неприязни

Убийство судебного пристава Сергея Калужского случилось на почве личной неприязни и не связано с его служебной деятельностью. Об этом сообщили ТАСС в Следственном комитете России.

Трагедия случилась 1 ноября приблизительно в 19:00 мск на улице Сельских строителей в Рязани. Начальнику отделения службы судебных приставов выстрелили в голову.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Рязанской области рассказали, что сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Убийство» по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельными ранениями.

Спустя два дня также в Рязани задержали подозреваемого в убийстве Сергея Калужского. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого стало известно, что все сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России могут получить право на ношение, хранение и применение огнестрельного оружия и специальных средств.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий