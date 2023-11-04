Названа возможная причина убийства судебного пристава в Рязани

Убийство судебного пристава Сергея Калужского случилось на почве личной неприязни и не связано с его служебной деятельностью. Об этом сообщили ТАСС в Следственном комитете России.

Трагедия случилась 1 ноября приблизительно в 19:00 мск на улице Сельских строителей в Рязани. Начальнику отделения службы судебных приставов выстрелили в голову.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Рязанской области рассказали, что сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Убийство» по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельными ранениями.

Спустя два дня также в Рязани задержали подозреваемого в убийстве Сергея Калужского. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого стало известно, что все сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России могут получить право на ношение, хранение и применение огнестрельного оружия и специальных средств.

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