Треш-блогерша Финесс уехала в Армению по поддельному паспорту

В Армении ищут российскую треш-блогершу Юлию Финесс, предположительно, пересекшую границу с поддельным паспортом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, Финесс похвасталась подписчикам, что уехала из России в Армению по поддельному паспорту. Армянская полиция уже получила ориентировки и активно занимается поисками россиянки, передает Mash.

Финесс официально признана невменяемой и должна была проходить лечение в психиатрической больнице после хулиганства и оскорбления полицейских, сообщат Telegram-канал. Если информация о пересечении границы с фальшивым паспортом подтвердится, то девушке будет грозить депортация и принудительное лечение.

Ранее Финесс «сорвалась» через неделю после выписки из рехаба.