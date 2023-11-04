На Кировке в Челябинске задержали более полусотни человек в ночь на 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Только за прошедшую ночь полицейскими в органы внутренних дел с МАУ «Кировка» доставлено 59 граждан, в том числе 4 несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.

Всех задержанных проверили на причастность к совершению противоправных действий. В отношении 20 из них составили административные протоколы о распитии спиртных напитков в запрещенных для этого местах. Еще шесть человек стали фигурантами административных материалов о мелком хулиганстве.

Проведенный сотрудниками комплекс мероприятий направлен на снижение преступлений и правонарушений, отметили в ведомстве. Рейдовые мероприятия будут продолжены.

Ранее ГИБДД объявила рейд на водителей в Москве.