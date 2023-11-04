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Сбер открыл свой павильон на ВДНХ

Станислав Кузнецов рассказал о павильоне Сбера на выставке «Россия»

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Пресс-служба Сбера

На ВДНХ в павильоне № 2 «Робостанция» 4 ноября стартовала выставка «Россия» от Сбера. Экспозиция демонстрирует, как продукты и сервисы Сбера улучшают жизнь своих клиентов и всей страны в целом на протяжении нескольких десятилетий. Выставку открывает мультимедийное шоу, в котором через призму истории Сбера демонстрируется, как развивались технологии в России. Экскурсоводом на этой интерактивной площадке выступает виртуальный ассистент Салют.

«Сегодня, в День народного единства, здесь, на ВДНХ, открылось много павильонов, и одним из этих павильонов стал Сбер. У нас собственное здание на этой выставке. Важно, что мы находимся, собственно говоря, в памятнике культурного наследия и, по сути, возвели внутри этого павильона дополнительные стены, чтобы не нарушить ту красоту, которая здесь была. Сбер представлен на площади 2100 квадратных метров всеми своими современными технологиями, всеми своими разработками, которые предназначены для россиян: для наших клиентов, для наших гостей», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Выставка состоит из 10 залов, каждый из которых посвящен определенной тематике. Так, гости смогут познакомиться с историческим и современным офисом, сервисами Сбера для дома и здоровья, принять участие интерактивных активностях, а также посетить лекции, подготовленные совместно с Российским обществом «Знание». Среди тем — цифровые навыки, финансовая грамотность и предпринимательство.

«Здесь можно познакомиться и с сервисами надежности, и с сервисами, которые нацелены на созидание, которые нацелены на оздоровление, на развлечение, на гостеприимство, на самые современные технологии. И именно здесь можно попробовать собственными руками создавать собственные ролики, фильмы, различного рода сервисы, почувствовать, как выглядят сервисы нашего гостеприимства в различных точках страны, и, по сути, даже притронуться к результатам создания робототехники, которые здесь тоже представлены», — отметил Кузнецов.

Он также отметил, что все сервисы Сбера рассчитаны на то, чтобы человек был успешнее, мог развиваться, придумывать новые собственные проекты, а продукты банка выступают в роли помощников для того, чтобы поддержать все, что развивается.

Все инсталляции павильона построены по принципу мультисенсорности: они воздействуют на разные органы чувств посетителей выставки. Один из ключевых элементов — phygital (physical + digital), тесная интеграция физического и цифрового мира для максимально захватывающего опыта. Весь мультимедийный контент павильона создан с помощью технологий искусственного интеллекта Сбера — сервиса GigaChat, нейросети Kandinsky и других. В ходе прохождения выставки также можно получить баллы за участие в активностях и на выходе обменять их на сувениры от группы компаний.

Павильон Сбера на ВДНХ доступен людям с инвалидностью и особенными потребностями. Посетить выставку смогут все желающие до 12 апреля 2024 года. Чтобы не стоять в очереди, можно заранее записаться на экскурсию на сайте павильона.

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