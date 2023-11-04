Кадыров подарил чеченским силовикам люксовые автомобили

Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне Дня народного единства подарил командирам чеченских силовиков автомобили премиум-класса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале

«С удовольствием вручил ключи от автомобилей премиум-класса командирам силовых подразделений Чеченской Республики <...> Такой подарок для наших братьев сделан в знак благодарности за образцовую и верную службу», — написал Кадыров.

Он опубликовал видео, на котором показаны более десяти люксовых автомобилей марки Mercedes и GMC, а также сами командиры.

По его словам, отмеченные им командиры «не раз доказывали свою преданность интересам Родины», а в настоящее время они «вносят значительный вклад в проведение специальной военной операции на Украине».

В конце октября Кадыров сообщил, что более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» перешли на службу в состав чеченского спецназа «Ахмат». По его словам, бойцы ЧВК уже заключали контракты и переходили в «Ахмат», но в данный момент «речь идет о массовом пополнении личного состава».

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля.