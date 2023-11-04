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SHAMAN откроет шоу «Портал в будущее» на выставке «Россия»

Певец SHAMAN откроет «Портал в будущее» на международной выставке «Россия»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский певец SHAMAN откроет музыкально-мультимедийного шоу «Портал в будущее» на международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщается на сайте форума.

Отмечается, что вместе с ним хедлайнерами шоу станут Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх и Никола Мельников.

«Портал в будущее» — наполненное эффектными трансформациями музыкальное произведение, специально написанное для праздника открытия международной выставки-форума «Россия». Шоу соединяет в себе электронную и симфоническую музыку», — говорится в сообщении.

Как уточнили организаторы, перед глазами гостей праздника на здании главной арки входа ВДНХ пройдет футуристическое шоу о развитии России и ее будущем.

Накануне в Кремле заверили, что на выставке «Россия» побывает все руководство страны. По оценке пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, для организации мероприятия была проделана титаническая работа высокого качества, о чем свидетельствует технологическое оформление выставки.

В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на выставке покажут, как Москва превращалась в мегаполис. Это будет цифровое историческое шоу. Власти столицы представят регионам инновационные проекты и поделятся опытом строительства новых станций метро и создания популярных сервисов.

Напомним, 4 ноября в Москве на территории ВДНХ начала работу международная выставка-форум «Россия». Она продлится до 14 апреля 2024 года.

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