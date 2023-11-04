Костюмы скифских царей из Сибири будут представлены на ВДНХ в павильоне Тувы

Точные копии костюмов скифских царей будут представлены на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в павильоне Тувы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики. Посетители форума смогут их примерить.

«Специально чтобы приобщить к духу нашей республики посетителей выставки-форума «Россия», мы подготовили интересную экспозицию. Например, любой посетитель сможет примерить богатые наряды скифских правителей. Это точные копии великолепных одеяний скифских аристократов, в которых они были обнаружены археологами в нетронутом кургане в знаменитой Долине царей в Туве. В этих нарядах можно будет сфотографироваться», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, копии скифских костюмов максимально приближены к реальным. Их вес составляет около 20 кг. Кроме того, рядом с костюмами установлена фигура лошади тувинской породы.

«Это маленькие и выносливые лошади, на таких ездили воины Чингисхана. Специально для выставки-форума фигуру тувинской лошади украсили упряжью с деталями из серебра, которую изготовил ювелир», — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале 2000-х годов археологи нашли на севере Тувы царские курганы, возведенные во второй половине VII в. до н. э. Место назвали Долиной царей. Там ученые обнаружили останки двух погребенных скифских царей - мужчины и женщины. У мужчины нашли золотую гривну - символ верховной власти, а у женщины - бирюзовые бусы, золотые бляхи, булавки. Состояние захоронения позволило восстановить одеяния царей.