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Женщина пробралась в роддом и похитила новорожденного у спящей матери

Mirror: в Бразилии женщина похитила новорожденного из роддома

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Shutterstock

Жительница Бразилии похитила новорожденного ребенка из палаты роддома, пока его мать спала, младенца нашли спустя шесть часов. Об этом сообщает Mirror.

В Рио-де-Жанейро задержали 19-летнюю девушку, похитившую младенца из роддома. Инцидент произошел 1 ноября, 27-летняя мать новорожденного отдыхала в палате вместе с соседками, пока женщины спали, злоумышленница пробралась в роддом через балкон и выкрала ребенка.

Спустя шесть часов поисков, похитительницу удалось разыскать, она находилась в своей квартире вместе с пятилетней дочерью и младенцем. Во время допроса утверждала, что новорожденный ребенок является ее собственным и она никого не крала.

Мальчика вернули родителям, он не пострадал, в отношении похитительницы заведено уголовное дело.

Ранее в Сибири неизвестный пытался похитить ребенка, затащив его в машину.

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