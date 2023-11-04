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Рейсовый автобус с детьми загорелся на дороге в Дагестане

МЧС: в Дагестане 18 спасателей потушили загоревшийся автобус

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Рейсовый пассажирский автобус СтавропольКаспийск, в салоне которого находились дети, загорелся на федеральной трассе Р-215 в Дагестане. По данным пресс-службы МЧС, к настоящему момент пожар уже потушили.

Информация о возгорании поступила спасателям в 03:00, после чего на место происшествия прибыли 18 специалистов, которые в течение 25 минут потушили пламя. Огонь успел охватить площадь 32 кв. метра.

«Всего в автобусе находилось 38 человек, в том числе восемь детей, пострадавших в результате пожара нет, люди самоэвакуировались на безопасное расстояние до прибытия пожарно-спасательного подразделения», — уточнили в МЧС.

Отмечается, что добираться до ближайших населенных пунктов пассажирам пришлось на попутном транспорте.

До этого сообщалось о происшествии в Москве, где пассажирский автобус загорелся во время движения. При этом никого кроме водителя в салоне не было.

Ранее в Перми произошел пожар в ангаре на площади более 200 квадратных метров.

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