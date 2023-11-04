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Будущие курорты новых регионов предствят на форуме «Россия»

В Москве на выставке «Россия» покажут будущие курорты Херсонской области

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Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

На Международной выставке-форуме «Россия», которая открывается 4 ноября в Москве, Херсонская область презентует проекты будущих курортов. Об этом сообщила РБК гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

По ее словам, ДНР и ЛНР представят в экспозиции свой промышленный потенциал, Запорожье — сельское хозяйство, а Херсонская область — заповедник Аскания-Нова и проекты будущих курортов.

Выставка достижений России пройдет на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля 2024 года.

Новым российским регионам есть на кого равняться. Об этом сообщил политолог Александр Асафов. Он отметил, что многие планы на Крым, которые строили в 2014 году, были недостаточно амбициозными, сегодня это не только, как тогда говорили «вино и мидии». Эксперт напомнил о крупнейших инфраструктурных проектах Крыма: трасса «Таврида», Крымский мост, международный аэропорт «Симферополь».

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.

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