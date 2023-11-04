Британский наемник Кристофер Перриман, который воевал на стороне Киева, погиб на Украине, попав под артиллерийский удар. Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на источник.

«Бывший снайпер британской армии был убит в результате артиллерийского удара», — уточнили в публикации.

По данным издания, Перриман вступил в армию в 16 лет, он получил боевой опыт в Ираке и Косово.

Зимой наемник из Британии похвалил работу российской артиллерии на Украине. Он счел артиллерийские атаки ВС РФ «невероятно хорошими» и призвал Запад отправить украинской армии еще больше тяжелого оружия. По его словам, нет ничего хуже, чем слышать огонь артиллерии, а потом сидеть и слушать свист снаряда, чтобы узнать, насколько близко к вашей позиции он упадет.

В апреле Британский наемник Перриман назвал российских артиллеристов чертовски хорошими бойцами.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.