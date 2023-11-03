Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге женщина попала в больницу в тяжелом состоянии после ДТП с иномаркой

В Петербурге иномарка вылетела на трамвайные пути и сбила женщину

close
100%
РИА «Новости»

В Петербурге женщина попала в больницу после ДТП. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел около станции метро «Озерки». Водитель машины марки Kia вылетел на трамвайные пути и совершил наезд на женщину, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу.

По словам очевидцев, после инцидента пострадавшая лежала на асфальте на боку, приехавшие на место сотрудники МВД накрыли ее курткой.

На место оперативно прибыла скорая помощь. Петербурженку госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчина также отправился в больницу, но он находится в состоянии средней степени тяжести. О характере травм обоих не сообщается.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге трамвай врезался в эвакуатор.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий