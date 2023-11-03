В Петербурге женщина попала в больницу в тяжелом состоянии после ДТП с иномаркой

В Петербурге женщина попала в больницу после ДТП. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел около станции метро «Озерки». Водитель машины марки Kia вылетел на трамвайные пути и совершил наезд на женщину, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу.

По словам очевидцев, после инцидента пострадавшая лежала на асфальте на боку, приехавшие на место сотрудники МВД накрыли ее курткой.

На место оперативно прибыла скорая помощь. Петербурженку госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчина также отправился в больницу, но он находится в состоянии средней степени тяжести. О характере травм обоих не сообщается.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге трамвай врезался в эвакуатор.