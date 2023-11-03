Врачи обнаружили у петербуржца 18-сантиметровую опухоль после похода в лес

В Петербурге мужчина попал в больницу после того, как отправился собирать ягоды в лес. Об этом сообщает Ленинградская областная клиническая больница в социальных сетях.

По словам петербуржца, в сентябре он собрал ягоды, но под конец похода они высыпались. Мужчина собрал их и после этого понял, что не может встать.

На следующий день его нашли и доставили в больницу с инсультом. Там врачи обнаружили гематому головного мозга, которую оперативно удалили.

«Уже во время нахождения в реанимации выяснилось, что главная причина инсульта – огромная и редкая гормонально активная опухоль феохромоцитома надпочечника», — сообщается в публикации.

В результате у пациента удалили опухоль размером около 18 сантиметров несмотря на то, что операция была достаточно тяжелой.

На данный момент мужчина восстановился и проходит терапию, связанную с инсультом.

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