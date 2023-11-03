В Екатеринбурге трамвай врезался в автоэвакуатор

В Екатеринбурге на дороге образовались пробки из-за аварии с участием трамвая. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД региона.

Инцидент произошел на проспекте Космонавтов. Трамвай врезался в эвакуатор. По данным правоохранителей, оба транспортных средства получили механические повреждения. В результате ДТП никто не пострадал.

Из-за происшествия движение на отрезке пути существенно усложнилось. На момент аварии на дороге между улицами Челюскинцев и Артинской образовалась десятибалльная пробка. Проблемы с движением наблюдались и в районе железнодорожного вокзала.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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