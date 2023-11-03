Премьер Италии Мелони сообщила об отставке ее советника после пранка блогеров Вована и Лексуса

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее дипломатический советник Франческо Мария Тало подал в отставку после ее беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Красновым и Алексеем Столяровым). Об этом пишет Reuters.

Издание отметило, что советник взял ответственность на себя за инцидент с пранкерами.

Вован и Лексус опубликовали запись беседы с итальянским премьер-министром 1 ноября. В разговоре с ними премьер призналась, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило на фронте, а от конфликта с Россией многие устали.

Газета La Repubblica предположила, что офис Франческо Тало не проверил звонок россиян из-за «недостатка времени» или несработавшего «фильтра». Звонок застал Мелони во время ее поездки на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, где она встречалась с несколькими африканскими лидерами.

В офисе дипломатического советника итальянского премьера выразили сожаление в связи с удавшимся розыгрышем.

После публикации разговора с пранкерами Джорджа Мелони была в ярости на своих советников за то, что они допустили эту беседу. Подробнее об этом – в материале «Газеты.Ru».

Экс-премьер-министр Италии Италии Джузеппе Конте ранее назвал провалом разговор Мелони с пранкерами.