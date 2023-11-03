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Кемеровчанин устроил дебош в больнице, когда его отказались принимать вне очереди

В Кемерово задержали мужчину, который устроил дебош в больнице

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Кемерово мужчина просил принять его вне очереди и мешал работе медперсонала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления войск Росгвардии.

Дебош устроил местный житель в медицинском учреждении на улице 50 лет Октября. Попав в здание больницы, пьяный мужчина стал нарушать общественный порядок. Он разозлился, когда медики отказались принимать его вне очереди, и стал выражаться в адрес персонала грубой нецензурной бранью.

Охраннику пришлось нажать кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Силовики задержали 48-летнего дебошира и передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Ранее полуголый житель Новосибирска с подбитым глазом ворвался в больницу и обвинил в побоях врачей.

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