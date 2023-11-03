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Команда Аяза Шабутдинова прокомментировала новость о задержании блогера

Команда Аяза Шабутдинова назвала задержание блогера «необоснованным»

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ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Команда задержанного сегодня блогера Аяза Шабутдинова отреагировала на проверки его бизнеса. Сообщение об этом появилось в аккаунте предпринимателя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В отношении компании проводится проверка и опрос свидетелей на основании заявления одной из клиентов (Калистратовой H.B.) о несогласии с условиями договора по участию в программе в 2019 году. Сумма претензий 1,9 млн рублей. При этом, компания в полном объеме выполнила все взятые на себя обязательства. Мы считаем произошедшее необоснованными обвинениями и сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляя им всю необходимую информацию для проведения разбирательства», — прокомментировали происходящее сотрудники компании «Лайк» (орфография и пунктуация автора сохранены. — «Газета.Ru»).

Как уточняется, организация работает в штатном режиме и продолжает проводить назначенные мероприятия.

3 ноября на блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Апартаменты, где расположился блогер после прилета из другой страны, сотрудники полиции обыскали с понятыми. Сотрудники вскрыли сейф и нашли крупную сумму наличными.

По данным следствия, инфлюенсер вместе с сообщниками через агрессивный маркетинг предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес. Под видом обучающих курсов блогер просто рассказывал бизнесменам историю своего успеха и призывал верить в себя.

Ранее Мизулина прокомментировала задержание блогера-миллионника Шабутдинова.

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