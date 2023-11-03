Лидер «Хезболлы» назвал правильным решение ХАМАС вторгнуться в Израиль

В шиитской организации «Хезболла» считают правильным решение палестинской радикальной группировки ХАМАС начать операцию «Потоп Аль-Аксы», итогом которой стало вторжение боевиков в Израиль и захват заложников. Об этом заявил лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. Его слова приводит Al Jazeera.

«То, что произошло, было необходимо для того, чтобы снова заставить мир говорить о палестинском вопросе. Операция «Потоп Аль-Аксы» была разработана и реализована на 100% палестинцами. Ее успех обеспечила абсолютная секретность», — заявил Насралла.

По словам лидера «Хезболлы», в израильских тюрьмах много лет находятся тысячи палестинских заключенных, а жители Газы уже около 20 лет находятся в осаде. При этом, как отметил Насралла, палестинский вопрос выпал из мировой повестки дня.

Генеральный секретарь ливанской партии «Хезболла» Хасан Насралла выступает с речью на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Власти Ливана ранее подчеркивали, что не желают вступать в войну. Премьер-министр страны Наджиб Микати заявлял, что Ближний Восток будет ввергнут в хаос, если Ливан начнет боевые действия.

Ранее глава «Хезболлы» заявил, что ситуация в Палестине в последние годы была «очень жесткой» из-за «глупого» и «экстремистского» правительства в Израиле.