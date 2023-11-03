Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Более 1,5 тысячи км дорог отремонтировали в этом году в Подмосковье

Губернатор Воробьев: в Подмосковье активно развивается транспортная инфраструктура

close
100%
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В этом году в Подмосковье отремонтировали более 1,5 тыс. км дорожного покрытия, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он добавил, что в этом сезоне все дорожные работы в Подмосковье проводили с применением новой асфальтобетонной смеси, чтобы продлить межремонтные сроки и улучшить качество дорожного покрытия.

«В Подмосковье мы активно развиваем транспортную инфраструктуру, каждый год открываем новые дорожные объекты, а также реализуем большую программу ремонта. В 2023-м привели в порядок более 1,5 тыс. км покрытия. В том числе отремонтировали свыше 1 тыс. муниципальных дорог общей протяженностью 600 км и 280 региональных – это еще около 900 км – в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — сказал он.

Воробьев отметил, что традиционно большое внимание в регионе уделяется ремонту высокоинтенсивных трасс и дорог, ведущих к социально значимым местам.

В Егорьевске заменили дорожное покрытие на улице Победы, обеспечив проезд к детскому саду, двум школам, центральной библиотеке и парку 200-летия Егорьевска.

В Красногорске ремонт провели на улице Карбышева, загруженность которой более 22 тыс. машин в сутки.

Также ремонтные работы выполнили в городском округе Чехов. Благодаря новому покрытию проезд к трассе М-2, Любучанской школе, заводу, спорткомплеку и другим близлежащим населенным пунктам стал удобнее и безопаснее для 6 тыс. автомобилистов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий