Более 1,5 тысячи км дорог отремонтировали в этом году в Подмосковье

В этом году в Подмосковье отремонтировали более 1,5 тыс. км дорожного покрытия, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он добавил, что в этом сезоне все дорожные работы в Подмосковье проводили с применением новой асфальтобетонной смеси, чтобы продлить межремонтные сроки и улучшить качество дорожного покрытия.

«В Подмосковье мы активно развиваем транспортную инфраструктуру, каждый год открываем новые дорожные объекты, а также реализуем большую программу ремонта. В 2023-м привели в порядок более 1,5 тыс. км покрытия. В том числе отремонтировали свыше 1 тыс. муниципальных дорог общей протяженностью 600 км и 280 региональных – это еще около 900 км – в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — сказал он.

Воробьев отметил, что традиционно большое внимание в регионе уделяется ремонту высокоинтенсивных трасс и дорог, ведущих к социально значимым местам.

В Егорьевске заменили дорожное покрытие на улице Победы, обеспечив проезд к детскому саду, двум школам, центральной библиотеке и парку 200-летия Егорьевска.

В Красногорске ремонт провели на улице Карбышева, загруженность которой более 22 тыс. машин в сутки.

Также ремонтные работы выполнили в городском округе Чехов. Благодаря новому покрытию проезд к трассе М-2, Любучанской школе, заводу, спорткомплеку и другим близлежащим населенным пунктам стал удобнее и безопаснее для 6 тыс. автомобилистов.