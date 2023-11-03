Врач назвала главные симптомы дальнозоркости

Основные симптомы дальнозоркости (пресбиопии) — трудности при чтении, вышивании или письме, т.е. человек начинает хуже видеть вблизи. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала офтальмолог Дарья Барышникова. По ее словам, это естественный физиологический процесс, возникающий после 40 лет.

«Симптомы начинаются одинаково — для более легкого чтения книги или смартфона интуитивно хочется отодвинуть чуть дальше, возникают трудности при вышивании, заполнении бумаг», — сказала Барышникова.

Она добавила, что дальнозоркость и близорукость невозможно вылечить упражнениями.

В 2023 году ученые из Мичиганского университета выяснили, что потеря и ухудшение зрения у людей старше 71 года могут быть связаны с деменцией. Исследование опубликовано в журнале JAMA Ophthalmology.

Анализ показал, что участники с потерей зрения, даже небольшой, чаще страдали деменцией по сравнению с людьми без проблем со зрением. Среди всех лиц, участвовавших в исследовании, у 12,3% были признаки слабоумия.

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