В российском регионе девочка выстрелила брату в голову во время игры с оружием

В Ростовской области девочка выстрелила в брата из пневматической винтовки, когда они играли дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МВД региона.

По предварительной информации, пострадавший вместе с братом и сестрой находился дома. В это же время дети нашли оружие и решили поиграть с ним.

«В результате неосторожного обращения с оружием десятилетняя девочка выстрелила в область головы своему брату», — сообщается в публикации.

После этого 12-летнего ребенка госпитализировали. Врачи оказали ему необходимую помощь и сообщили о произошедшем в полицию.

На данный момент правоохранители проводят проверку.

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