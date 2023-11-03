На Украине решили снести памятник Терешковой

Власти украинского Львова намерены в ближайшее время снести памятник, который в народе олицетворяется с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил замглавы города Андрей Москаленко.

«Памятник на улице Выховского, более известный как памятник Терешковой, демонтируют. Завершаем подготовку документации для работы. Демонтаж запланирован на ближайшее время», — написал чиновник.

В советское время улица Выховского носила имя Терешковой, однако в 90-е ее переименовали. Скульптура же продолжила ассоциироваться с женщиной-космонавтом, которая находится под украинскими санкциями.

До этого в Львовском городском совете утверждали, что не будут сносить памятник, потому что он не несет идеологической нагрузки.

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