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Эксперты рассказали о заболеваниях, при которых нельзя есть хурму

ОСН: хурму нежелательно есть при проблемах с пищеварением и камнях в почках

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Хурма полезна для здоровья за счет большого содержания антиоксидантов и витаминов. Однако включать ее в рацион можно не всем. В частности, противопоказания есть для людей с хроническими заболеваниями пищеварительной системы, выяснила Общественная Служба Новостей.

При обострениях болезней пищеварения от хурмы следует отказаться. Также не следует ее есть людям, у которых обнаружены камни в почках. Она может навредить им из-за своего мочегонного эффекта.

С осторожностью употреблять хурму следует беременным женщинам. Специалисты объясняют, что за счет высокого содержания танина плоды хурмы могут вызвать расстройство кишечника, а это опасно для беременных женщин на позднем сроке. Плюс к этому, плотная кожица хурмы плохо переваривается.

При сахарном диабете хурму есть можно, но с осторожностью. Рекомендуется съедать максимум 50-100 г мякоти в день, предварительно проконсультировавшись с врачом.

Что касается нормы, то в неделю рекомендуется съедать не более 2-3 крупных плодов. Если речь идет о сорте хурмы «Королек», то допустимо съедать по одному плоду в день.

Эксперты также подчеркивают, что хурма является эффективным средством для нормализации работы щитовидной железы и отличается высоким содержанием железа, что полезно при анемии.

Врачи ранее предупредили россиян об опасности неспелой хурмы для здоровья маленьких детей и людей, испытывающих сложности с глотанием пищи.

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