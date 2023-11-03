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Основатель Еврейского музея призвал принять меры против участников беспорядков в Махачкале

Александр Борода: необходимо наказать активных участников беспорядков в Дагестане

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы необходимо наказать: ради справедливости и ради пресечения подобных волнений в других субъектах РФ, заявил Telegram-каналу Shot президент федерации еврейских общин, основатель и гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода.

«Если беспорядки в Дагестане спустить на тормозах, они могут возникнуть и в других регионах РФ. Это опасно для государства», — сказал он.

Также Борода отметил, что «для тех, кто не принимал непосредственного участия в беспорядках, а просто стоял и кричал, существует воспитательная работа, не связанная с уголовным наказанием».

Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

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