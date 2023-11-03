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В Москве полиция задержала 13-летнюю беременную девочку

В Москве полиция задержала 13-летнюю беременную жительницу Рязани

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В центре Москвы сотрудники полиции задержали 13-летнюю жительницу Рязани за переход дороги в неположенном месте. Ее отвезли в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, девочку подозревают в краже смартфона. Об этом сообщает mk.ru.

По данным СМИ, несовершеннолетнюю также поставили на учет в столичной женской консультации. Она находится на восьмом месяце беременности.

Правоохранительные органы выясняют, при каких обстоятельствах девочка оказалась в Москве одна, где ее родители, а также, кто отец будущего ребенка.

Ранее обратившаяся к врачу с болями в животе 12-летняя петербурженка оказалась беременной.

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