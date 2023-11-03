В Подмосковье продолжается голосование «Народный доктор»

В Московской области 7 октября стартовало голосование «Народный доктор Московской области», жители Подмосковья выбирают лучшего детского и взрослого врача любой специальности, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Ежегодно в Подмосковье проводится голосование на портале «Добродел», где жители региона выбирают лучшего, по их мнению, детского и взрослого врача. В конкурсе участвуют более 25 тыс. медицинских специалистов. В настоящий момент отдано уже более 45 тыс. голосов», — рассказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Голосование завершится через 3 дня. По его итогам будут определены лучшие детский и взрослый врачи. Они получат денежные призы.