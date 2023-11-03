В соцсетях осудили блогера, приготовившего крокодила на камеру

В соцсетях раскритиковали блогера из Китая, приготовившего крокодила на камеру, пишет Asia One.

Как пишут СМИ, блогер и шеф-повар Сяо Хэ опубликовал в соцсетях видео, на котором готовит еду из 90-килограммового крокодила. На кадрах видно, как мужчина потрошит рептилию и рассказывает, что сделает блюдо из тушеных когтей и бальзам для губ с маслом аллигатора.

Впрочем, подписчики Сяо его идею не оценили. Люди начали писать гневные комментарии и обвинили его в жестоком обращении с животными ради популярности в интернете.

«Как можно публиковать такое?» — недоумевают пользователи.

Позже блогер объяснил зрителям, что крокодил, из которого он приготовил блюдо, выращивался на специальной ферме компании по производству сумок из кожи крокодила.

«Вы бы отказались от сумки Hermes из кожи аллигатора?» — поинтересовался в ответ Сяо.

Ранее в соцсетях раскритиковали модель в платье с живыми рыбами внутри.