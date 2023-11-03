В Госдуме заметили лидера волгоградской ОПГ

В Госдуме заметили криминального авторитета из Волгограда Алиетдина Махмудова. Об этом пишет волгоградское издание V1.RU.

В нижней палате российского парламента Махмудов сфотографировался с депутатом из рядов ЛДПР Андреем Луговым. На вопрос журналистов о целях встречи с Махмудовым депутат не ответил. При этом знакомые криминального авторитета сообщили о его возвращении в зону СВО.

Махмудов является уроженцем Дагестана. Он был приговорен к 17,5 года заключения за организацию убийства криминального авторитета Сергея Брудного и ранение осужденного за терроризм арендатора Центрального рынка Евгения Ремезова в центре Волгограда. Также Махмудов был осужден за вымогательство крупной суммы у председателя национальной культурной автономии корейцев.

До этого криминального авторитета Гасанова отпустили домой после задержания у кафе в Екатеринбурге. Известно, что стражи порядка проверили документы граждан, а в их машине обнаружили «предметы, похожие на пистолеты Макарова», и в итоге задержанных, в числе которых был и Гасанов, отпустили по домам.

Ранее Путин назвал судимого Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».