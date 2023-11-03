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Психолог дала совет, как лучше всего поздравить мужчин с их праздником

Психолог Сулим: подарок для мужчины лучше всего сделать своими руками

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Shutterstock

В Международный мужской день, который будет отмечаться 4 ноября, женщине важно подчеркнуть важность присутствия мужчины в ее жизни. Об этом в интервью РИАМО рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим. По ее словам, лучше всего сделать подарок своими руками.

«Это необязательно какая-то дорогая процедура. Вы можете подготовить к просмотру его любимый фильм и вместе его посмотреть. Также лучший подарок — это теплые слова и объятия. Не забываем про любимые блюда, которые ваш мужчина любит. Они могут быть простыми, но важно то самое внимание и чуткость», — подчеркнула Сулим.

Она добавила, что материальные подарки — это больше прерогатива мужчин, а у женщин они в основном связаны с чувствами.

Всемирный день мужчин отмечается каждый год в первую субботу ноября. Инициатором установления праздника был бывший глава СССР Михаил Горбачев.

В этом году праздник совпадает с Днем народного единства. Согласно исследованию «Фидбэк», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», большинство российских граждан не знают об истоках памятной даты. Только 28% респондентов правильно указали, что праздник связан с объединением народа с целью изгнания польских захватчиков из Московского Кремля в 1612 году.

Ранее в Кремле рассказали о программе Путина в День народного единства.

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