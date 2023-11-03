Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов задержан

В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник.

По данным источника, инфлюенсер подозревается в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов.

Блогер прилетел в столицу из-за границы, но поехал не домой, а на съемные апартаменты. Там его и задержали. Операцию проводили ГУЭБиПК совместно с УФСБ по Москве.

Суммарно у Шабутдинова 1,9 млн подписчиков. В своих соцсетях он обещает научить всех желающих зарабатывать. 3 ноября он планировал запустить очередной курс.

До этого бизнесмен из Свердловской области потребовал у Аяза Шабутдинова 1,5 млн рублей через суд.

Мужчина не раз вкладывал деньги в бизнесы блогера, но проблем с ними не возникало. Затем он решил инвестировать в один из проектов Шабутдинова с базой в Екатеринбурге и для этого перевел миллион рублей на счет жены местного предпринимателя. По результатам сделки он рассчитывал получить семь миллионов дивидендов.

Ранее суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской.