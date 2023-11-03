Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ингушский бизнесмен назвал «произволом» беспорядки в аэропорту Махачкалы

Ингушский бизнесмен Гуцериев назвал «произволом» события в аэропорту Махачкалы

close
100%
Из личного архива

Ингушский бизнесмен Михаил Гуцериев назвал «произволом» события в аэропорту Махачкалы и призвал наказать участников несостоявшегося еврейского погрома. Его слова приводит «Российская газета».

По словам Гуцериева, устроившие беспорядки жители Дагестана нарушают кавказские традиции добрососедства с еврейским народом.

«Я глубоко убежден, что зло, позорно прикрывающееся благородными лозунгами справедливости и защиты ближних, заслуживает еще большего порицания и сурового наказания. Толпа нарушителей закона, устроившая штурм махачкалинского аэропорта, не имеет права говорить от лица всего дагестанского народа так же, как экстремисты — от лица мусульманского мира, а радикальные иудеи — от лица всех евреев или граждан Израиля», — подчеркнул он.

Бизнесмен рассказал, что в Грозном, где он вырос, были целые еврейские кварталы, и проявлений антисемитизма не было до прихода к власти националистов в 90-е годы. Также он напомнил, что евреи были полностью интегрированы в кавказское общество еще во времена Российской империи, в качестве примеров чего он рассказал об участии горских евреев в Кавказской войне на стороне имама Шамиля.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у мужчины, посчитав его евреем.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий