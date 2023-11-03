Ингушский бизнесмен назвал «произволом» беспорядки в аэропорту Махачкалы

Ингушский бизнесмен Михаил Гуцериев назвал «произволом» события в аэропорту Махачкалы и призвал наказать участников несостоявшегося еврейского погрома. Его слова приводит «Российская газета».

По словам Гуцериева, устроившие беспорядки жители Дагестана нарушают кавказские традиции добрососедства с еврейским народом.

«Я глубоко убежден, что зло, позорно прикрывающееся благородными лозунгами справедливости и защиты ближних, заслуживает еще большего порицания и сурового наказания. Толпа нарушителей закона, устроившая штурм махачкалинского аэропорта, не имеет права говорить от лица всего дагестанского народа так же, как экстремисты — от лица мусульманского мира, а радикальные иудеи — от лица всех евреев или граждан Израиля», — подчеркнул он.

Бизнесмен рассказал, что в Грозном, где он вырос, были целые еврейские кварталы, и проявлений антисемитизма не было до прихода к власти националистов в 90-е годы. Также он напомнил, что евреи были полностью интегрированы в кавказское общество еще во времена Российской империи, в качестве примеров чего он рассказал об участии горских евреев в Кавказской войне на стороне имама Шамиля.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у мужчины, посчитав его евреем.