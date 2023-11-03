Врач рассказала о влиянии сна на жиросжигание

Качественный сон поможет поддерживать себя в хорошей физической форме и сжигать жир, рассказала «Москве 24» врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

При этом недостаток сна может привести к набору веса. В этом случае в организме поддерживается высокий уровень кортизола — гормона стресса, пояснила эксперт.

«Так как человек не отдыхает ночью и уровень стрессовых гормонов достаточно высок, у него появляется потребность в дополнительном количестве энергии, которую можно получить из пищи. Он будет есть часто и много и набирать в весе», — продолжила Королева.

Она отметила, что во время сна организм человека сжигает калории. Поэтому, по словам диетолога, необходимо хорошо высыпаться.

«Именно во время сна восстанавливаются очень многие функции организма. Идет не только процесс снижения веса и сжигания жира, но и синтез мышечной массы, детокс клеток мозга», — заключила врач.

Эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра Камиля Табеева до этого рассказала «Газете.Ru», что перед сном нежелательно употреблять напитки и продукты с кофеином, острую и жирную пищу, а также фрукты, способствующие частому мочеиспусканию. Они могут спровоцировать нарушения сна, включая бессонницу, уточнила эксперт.

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