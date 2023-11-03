В России выросло количество кибератак с целью кражи средств у компаний

За девять месяцев этого года в России количество кибератак на российские компании выросло на 75%. Хакеры используют киберугрозы и вымогательства, требуя выкуп за расшифровку данных. Средняя сумма первоначального выкупа – 37 млн рублей, рассказал RT руководитель лаборатории цифровой криминалистики компании F.A.C.C.T. Антон Величко.

Самым популярным видом киберугроз криминалисты F.A.С.С.T. назвали атаки с использованием программ-вымогателей. Чаще всего жертвами становятся ретейлеры, производственные, строительные, туристические и страховые компании. Атака приводит к простою компании в среднем на 14 – 18 дней.

Наиболее агрессивными преступными группами стали Shadow и Twelve, рассказал Величко.

«Вымогатели из Shadow похищают и шифруют данные, требуя от жертвы крупный выкуп — обычно в размере 5—10% от годового дохода компании — за расшифровку и непубликацию похищенной конфиденциальной информации», — пояснил он.

Twelve похищает у компании конфиденциальные данные, а затем уничтожает IT-инфраструктуру и стирает данные без возможности их восстановления.

В среднем вымогатели требуют 37 млн рублей за расшифровку данных, но есть и другие примеры. Так, после одной из атак в этом году вымогатели потребовали 200 млн рублей, рассказал эксперт. А в прошлом году хакеры требовали у одной из своих жертв 1 млрд рублей.

В «Лаборатории Касперского» сообщали о динамичном росте кибератак во всем мире, подчеркивая, что это глобальная проблема. По данным экспертов, каждый день регистрируется порядка 400 тыс. новых зловредных файлов, которых ранее не существовало.

В октябре в Совбезе РФ заявили, что с начала 2022 года на критическую инфраструктуру России совершили более 5 тыс. кибератак с территории Украины.