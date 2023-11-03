В Госдуме предлагают создать институт по делам соотечественников

Спецпредставитель президента России по взаимодействию с соотечественниками за рубежом и заместитель председателя Государственной думы Александр Бабаков предложил создать институт уполномоченного по делам соотечественников, сообщает РИА Новости.

«Мы полагаем, что создание института уполномоченного будет способствовать осуществлению независимого контроля за исполнением конституционных обязательств государства о признании и соблюдении прав соотечественников и их государственной защиты», — заявил Бабаков.

По словам депутата, в данный момент фиксируется увеличение количества запросов на переселение и получение гражданства России от граждан многих европейских стран. Основными причинами являются ужесточение идеологии политкорректности и процедур ювенальной юстиции.

Поэтому рост числа переселенцев, считает Бабаков, требует модернизации системы работы с соотечественниками, чтобы процесс возвращения на родину для людей был простым и понятным.

До этого в МИД оценили вероятность выдачи внутренних паспортов РФ за рубежом.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.