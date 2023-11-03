Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предлагают создать институт по делам соотечественников

Депутат ГД предложил создать институт уполномоченного по делам соотечественников

close
100%
МВД России/14.мвд.рф

Спецпредставитель президента России по взаимодействию с соотечественниками за рубежом и заместитель председателя Государственной думы Александр Бабаков предложил создать институт уполномоченного по делам соотечественников, сообщает РИА Новости.

«Мы полагаем, что создание института уполномоченного будет способствовать осуществлению независимого контроля за исполнением конституционных обязательств государства о признании и соблюдении прав соотечественников и их государственной защиты», — заявил Бабаков.

По словам депутата, в данный момент фиксируется увеличение количества запросов на переселение и получение гражданства России от граждан многих европейских стран. Основными причинами являются ужесточение идеологии политкорректности и процедур ювенальной юстиции.

Поэтому рост числа переселенцев, считает Бабаков, требует модернизации системы работы с соотечественниками, чтобы процесс возвращения на родину для людей был простым и понятным.

До этого в МИД оценили вероятность выдачи внутренних паспортов РФ за рубежом.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий