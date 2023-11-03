Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Европу настигла эпидемия депрессии на фоне событий на Украине и COVID-19

Interia: ЕС теряет €600 млрд в год из-за массовой депрессии населения

close
100%
Shutterstock

Европу захватила новая «эпидемия» в виде депрессии населения, причиной которой стали конфликт на Украине и последствия пандемии COVID-19. Об этом написало издание «Interia» со ссылкой на Польский институт экономики (PIE).

По исследованиям PIE, 62% респондентов из жителей ЕС связали свое негативное психическое состояние с украинским вопросом и пандемией. Между тем, как оказывается, можно выявить и экономические следствия данной ментальной проблемы.

«В 27 странах ЕС и Великобритании общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем превышает 4,2 процента ВВП, то есть более 600 миллиардов евро. По подсчетам PIE, более трети этих затрат обусловлены снижением уровня занятости и производительности труда», — пишет издание.

Сообщалось, что ученые из Северо-Западного университета США выяснили: одна бессонная ночь способна смягчить симптомы депрессии, что связано с повышенным выделением дофамина.

Ранее ученые выяснили, что пандемия ухудшила психическое здоровье пожилых людей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий