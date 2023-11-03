Европу настигла эпидемия депрессии на фоне событий на Украине и COVID-19

Европу захватила новая «эпидемия» в виде депрессии населения, причиной которой стали конфликт на Украине и последствия пандемии COVID-19. Об этом написало издание «Interia» со ссылкой на Польский институт экономики (PIE).

По исследованиям PIE, 62% респондентов из жителей ЕС связали свое негативное психическое состояние с украинским вопросом и пандемией. Между тем, как оказывается, можно выявить и экономические следствия данной ментальной проблемы.

«В 27 странах ЕС и Великобритании общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем превышает 4,2 процента ВВП, то есть более 600 миллиардов евро. По подсчетам PIE, более трети этих затрат обусловлены снижением уровня занятости и производительности труда», — пишет издание.

Сообщалось, что ученые из Северо-Западного университета США выяснили: одна бессонная ночь способна смягчить симптомы депрессии, что связано с повышенным выделением дофамина.

Ранее ученые выяснили, что пандемия ухудшила психическое здоровье пожилых людей.