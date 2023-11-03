Вернувшийся в аэропорт из-за неисправности Boeing успешно сел в Якутске

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по республике, Boeing АК «Якутия», который вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, успешно приземлился в Якутске. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Boeing 737 АК «Якутия» вернулся в аэропорт из-за проблем с автопилотом.

На борту в момент ЧП находились 128 человек. Самолет выполнял рейс по маршруту Якутск — Москва.

В результате инцидента никто не пострадал и самолет не получил повреждений.

Ранее авиарейс Москва — Бишкек подал сигнал бедствия.

29 октября вертолет Ми-8 АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» совершил экстренную посадку в Ненецком автономном округе. Вертолет с 16 пассажирами и тремя членами экипажа 29 октября выполнял рейс по маршруту Нарьян-Мар — посадочная площадка, но у месторождения им. А. Титова у него произошел отказ левого двигателя.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.