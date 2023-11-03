Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США суд разрешил новый способ смертной казни

Верховный суд Алабамы разрешил новый способ смертной казни при помощи азота

close
100%
David Goldman/AP

Верховный суд штата Алабама принял решение казнить заключенного при помощи азота. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Казнь при помощи азота разрешена в трех американских штатах, однако на практике не использовалась еще ни разу. Смерть осужденного наступает из-за гипоксии — в ходе исполнения приговора заключенного заставят дышать только азотом. Сторонники такого метода казни утверждают, что он является сравнительно безболезненным.

Суд в Алабаме разрешил этот способ казни в отношении Кеннета Смита, осужденного за заказное убийство женщины, совершенное в 1988 году. Его жертва, Элизабет Сеннетт, была заказана собственным мужем, местным пастором, который хотел получить страховку за гибель супруги из-за большого количества долгов. Смит совершил преступление вместе с пособником, который был казнен в 2010 году.

Это будет вторая попытка казни Смита — после того, как врачи не смогли ввести в его организм «смертельную инъекцию».

До этого стало известно, что в Иране казнят мужчину, совершившего теракт в посольстве Азербайджана.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий