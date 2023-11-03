В США суд разрешил новый способ смертной казни

Верховный суд штата Алабама принял решение казнить заключенного при помощи азота. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Казнь при помощи азота разрешена в трех американских штатах, однако на практике не использовалась еще ни разу. Смерть осужденного наступает из-за гипоксии — в ходе исполнения приговора заключенного заставят дышать только азотом. Сторонники такого метода казни утверждают, что он является сравнительно безболезненным.

Суд в Алабаме разрешил этот способ казни в отношении Кеннета Смита, осужденного за заказное убийство женщины, совершенное в 1988 году. Его жертва, Элизабет Сеннетт, была заказана собственным мужем, местным пастором, который хотел получить страховку за гибель супруги из-за большого количества долгов. Смит совершил преступление вместе с пособником, который был казнен в 2010 году.

Это будет вторая попытка казни Смита — после того, как врачи не смогли ввести в его организм «смертельную инъекцию».

До этого стало известно, что в Иране казнят мужчину, совершившего теракт в посольстве Азербайджана.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.