Сахалин оказался отрезан от материка из-за погоды

Переправа между Сахалином и материком Холмск — Ванино закрыта из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России.

«С 10.30 (2.30 мск) 3 ноября паромная переправа Ванино — Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе», — сообщили в МЧС.

В экстренных службах уточняют, что движение паромов между Сахалином и материком возобновится, как только погодные условия улучшатся.

До этого Гидрометцентр спрогнозировал дождливый и снежный ноябрь в 21 регионе России.

Избыток осадков также будет наблюдаться в Хабаровском крае, Амурской области, Бурятии, Приморье, Тыве, Сахалине.

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