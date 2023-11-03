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Глава треш-блогеров Турал Мамедов задержан

«Известия»: лидера избивавшей жителей Петербурга банды задержали в Азербайджане

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Лидера банды треш-блогеров, нападавшей на жителей Санкт-Петербурга, Турала Мамедова задержали в Азербайджане. Об этом сообщили «Известиям» в азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Хулиганы стали известны из-за видеороликов с их нападениями на жителей Санкт-Петербурга, которые они размещали в соцсетях. По факту избиений возбудили уголовное дело, десять участников группировки задержаны. Мамедова, который скрылся от следствия, объявили в международный розыск. Блогер задержан и ожидает экстрадиции в РФ в соответствии с конвенцией.

Пресс-секретарь азербайджанской культурной автономии Рашада Оруджова заявила, что, хотя сам Мамедов не принимал участие в жизни диаспоры, глава общественной организации Вагиф Мамишев нашел контакты семьи блогера и связался с ней. Мамишев осудил действия молодого азербайджанца, а родители Мамедова попросили прощения у всех жителей Санкт-Петербурга.

Задержания агрессивных блогеров начались после серии роликов с драками, в которых принимают участие несовершеннолетние. Оказалось, подозреваемые намеренно провоцировали конфликты с прохожими, после чего выкладывали видео в свои социальные сети. Во время избиения людей они называют себя «азербайджанской мафией».

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