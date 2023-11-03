Извержение вулкана Ключевской продолжается, авиационный код — оранжевый

Продолжается извержение вулкана Ключевской, и на востоке Камчатки установлен оранжевый авиационный код. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ФГБУН «Института вулканологии и сейсмологии».

Согласно прогнозу ИВиС ДВО РАН (KVERT), остается опасность выноса пепла из вулкана на высоту до 10 километров над уровнем моря. Активность вулкана представляет угрозу как для местных, так и международных авиаперевозок.

Прогноз перемещения пеплового шлейфа от вулкана предоставлен KVERT.

2 ноября вулкан Ключевской достиг пароксизма. Самая мощная — пароксизмальная — фаза извержения на Ключевском вулкане завершилась. Об этом сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров.

Сход грязекаменных потоков, вызванный продолжающимся извержением вулканов, стал причиной закрытия движения по одной из дорог Камчатки.

После 1994 года сильных извержений на Ключевском не было 12 лет. В настоящее время вулкан продолжает выбросы пепла на высоту до 11 км над уровнем моря.

Ранее вулканолог рассказал, чего ждать от извержения вулкана Фаградальсфьядль.