Большинство россиян не знают значения Дня народного единства

Большинство российских граждан не знают об истоках Дня народного единства. Только 28% респондентов правильно указали, что праздник связан с объединением народа с целью изгнания польских захватчиков из Московского Кремля в 1612 году, показало исследование «Фидбэк», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 42% убеждены, что День народного единства не связан ни с каким историческим событием, а направлен на повышение уровня единства и сплоченности населения. Велика также доля тех, кто связывает праздник с событиями Великой Отечественной Войны (17%).

Вопрос о символике Дня народного единства вызвал затруднение у респондентов. Лишь 20% опрошенных ассоциируют праздник с памятником Минину и Пожарскому (главные участники событий 1612 года). Можно утверждать, что главной ассоциацией является объединение народов. Этот вариант выбрали 38% респондентов.

«У общества есть определенный запрос на реформацию ценностей, которые связаны с государственными праздниками. В такое непростое время каждый вкладывает собственный смысл в идеологию народного единства. Такие решения еще не принимаются на высшем государственном уровне, общество уходит в народный фольклор и самостоятельно героизирует события нашего времени. Именно поэтому важно сформировать восприятие праздника, востребованное у каждого гражданина страны. То же самое касается и новых символов праздника, ассоциация с которыми должна быть актуальной и понятной для восприятия», — прокомментировал генеральный директор центра «Фидбэк» Дмитрий Фисун.

При этом граждане считают День народного единства одним из важнейших государственных праздников. 78% респондентов ответили, что праздник является значимым для страны, кроме того, он входит в топ-3 ключевых государственных дат, по мнению опрошенных, после Дня России и Дня флага.

По мнению аналитиков «Фидбэк», малая информированность о мероприятиях, а также отсутствие каких-либо уникальных атрибутов праздника являются одними из главных причин низкой популярности Дня народного единства у россиян.

50% опрошенных отметили необходимость улучшения информированности об истории и традициях праздника. Это говорит о том, что гражданам не хватает осведомленности о самой специфике праздника, а следовательно, нет четкого понимания, почему и что праздновать.

Примечательно, что повышение информированности о праздничных мероприятиях собрал меньшее количество ответов — 11%. Обществу куда важнее понимать суть праздника, чем посещать мероприятия.

Еще 10% респондентов убеждены в том, что улучшать нечего, и их устраивает уровень празднования Дня народного единства в нынешнем виде. 9% анкетируемых хотели бы, чтобы был еще один официальный выходной день. Такое же количество респондентов (9%) затруднились ответить. Лишь для 8% граждан не хватает праздничных мероприятий в этот день. Создание и увеличение уникальной символики праздника оказалось наименее значимым изменением для респондентов — данный вариант выбрали 3% опрошенных.

Большинство (54%) уверены, что праздновать его стоит вне зависимости от социально-политических событий. Однако очевидна потребность в ребрендинге и более единой и близкой россиянам системе символики, чтобы сформировать четкое понимание значения и истоков Дня народного единства у граждан.

Ранее в Кремле рассказали о программе Путина в День народного единства.