За первый квартал 2023 года в Россию въехало 1,3 млн человек

Россия традиционно привлекательна для трудовых мигрантов и их семей. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный при президенте страны по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она уточнила, что только за первый квартал 2023 года, по данным ФСБ России, в Россию въехало 1,3 млн человек. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Подняла вопрос их интеграции на втором заседании Комиссии уполномоченных по правам ребенка государств — участников СНГ. Интегрируя семьи и особенно детей в русскоязычное пространство, погружая их в достаточное владение русским языком, знание культуры и истории нашей страны, мы не только защищаем их права и помогаем в социализации, но и обеспечиваем интересы всех детей в России», — сказала детский омбудсмен.

По данным экспертов, около 20% детей, поступивших по прибытию в РФ в школы, абсолютно не говорят на русском или владеют на очень низком уровне, добавила Львова-Белова. По ее словам, это критически сказывается на их адаптации.

«Изучение языка должно быть обязательным, актуально и введение тестирования детей на знание русского для их дальнейшего обучения в детских садах и школах. Важно знакомить детей мигрантов с российской системой ценностей, традициями и преодолевать установку на их обособленность от русскоговорящих детей, которая нередко порождает травлю. И начинать это нужно еще на стадии переезда в Россию. В государствах исхода стоит вести соответствующую разъяснительную работу», — сказала она.

Детский омбудсмен подчеркнула, что актуальной остается проблема фиктивного установления отцовства для получения гражданства РФ.

«Мы выступаем за определение перечня ситуаций, при которых ДНК-тест становится условием получения отцовства для мигрантов и выдачи свидетельства о рождении, где указывается ФИО отца», — отметила Львова-Белова.

Также она заявила, что важен и вопрос оказания медпомощи детям без гражданства РФ. По ее словам, сейчас прорабатывается возможность введения обязательного приобретения семьей мигранта полиса ДМС для своего ребенка.

«Россия — гостеприимная страна, а в гостях есть свои правила, которые должны соблюдаться. Убеждена, изменить ситуацию можно только в сотрудничестве с государствами, откуда приезжают трудовые мигранты. От этого зависит наше общее будущее», — заключила омбудсмен..