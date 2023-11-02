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В Перми произошел пожар в ангаре на площади более 200 квадратных метров

В Перми прогремел взрыв

Пермские пожарные ликвидируют возгорание в одном из ангаров города. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

На видео очевидцев заметен большой взрыв, который предварительно произошел на Промышленной улице. Огонь охватил 200 квадратных метров. Огонь вспыхнул из-за крупных емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью.

На данный момент информации о пострадавших нет. Детали о разрушениях и том, сколько человек привлекли к тушению, не уточняется.

Как сообщает URA.RU, на место прибыли не только пожарные, но и кареты скорой помощи. Пострадавших, по данным издания, нет.

Ранее в Донецке вспыхнул пожар на железнодорожной станции.

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